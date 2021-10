Prosegue la campagna vaccinale in Puglia: oltre mille terze dosi somministrate agli anziani baresi

Sono 5.886.805 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.530).



Intanto hanno superato quota mille le terze dosi somministrate dai centri vaccinali della Asl Bari. In questa fase, si sta procedendo alla vaccinazione degli anziani ospiti e del personale Rsa e strutture residenziali sparse sul territorio. Nella giornata di oggi sono state organizzate due diverse sedute, una a Rutigliano e l’altra a Mola di Bari, a cura del personale dell’Area Sud del Dipartimento di Prevenzione.

La campagna vaccinale prosegue come da programma. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi i centri vaccinali hanno somministrato un volume straordinario di vaccini: 1 milione e 916.115 somministrazioni. Secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione della ASL Bari, l’89% della popolazione barese over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e l’85% ha completato la schedula vaccinale. Particolarmente rilevanti i risultati della città di Bari, dove il 91% dei residenti over 12 ha fatto almeno una dose e l’87% ha concluso il ciclo vaccinale.

Rispetto alle fasce d’età. Il 93% degli over 80 e dei 60-69enni ha concluso il ciclo di vaccinazione, mentre tra i 70-79enni è stato raggiunto un picco record del 96%. In costante crescita gli altri gruppi: vaccinazione completa per l’89% dei 50-59enni, 82% dei 40-49enni, 76% dei 30-39enni e 77% della fascia 20-29 anni. Molto buona l’adesione tra 12-19enni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha completato la vaccinazione, una percentuale già alta che nel capoluogo s’impenna sino all’83%.