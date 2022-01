Prosegue la campagna vaccinale in Puglia: prima dose già per oltre 57mila bambini

Sono complessivamente 7.872.280 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale a oggi. Lo riporta l'agenzia Dire. Si tratta del 98,2% degli 8.015.553 vaccini consegnati dalla struttura commissariale. Il dato è contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute aggiornato a questa mattina. Il 77,81% degli over 80 ha ricevuto la dose di richiamo come il 71,82% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. Il 62,65% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la terza come il 51,19% degli under 60.

Ha ricevuto la dose booster il 38,75% di chi ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni come il 26,9% degli under 39. Il 23% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto anche la terza dose mentre il 79,34% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi, l'82,05% la prima e il 7,31% la dose booster. Il 23,76% degli under 12 è stato vaccinato con prima dose: si tratta di 57.127 bambini. Sono complessivamente 12.399 i pugliesi guariti dalla infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. Intanto lo scorso 5 gennaio alla Regione sono state consegnate 76.136 dosi di vaccino Moderna, 92.430 di Pfizer e 48mila dosi pediatriche sempre Pfizer.