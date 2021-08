Covid, dopo Noci anche a Putignano nove over 12 su 10 sono vaccinati. A Bari raggiunta quota 87%

Come riportato nel report, nella provincia il 73% degli under 19 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, il 40 per cento entrambe. Al momento è stato utilizzato il 91,3% delle dosi consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza

Nel Barese il 73% degli under 19 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, il 40 per cento entrambe. Sono i dati che emergono dal report regionale sulla campagna vaccinale realizzata nella provincia dall'Asl Bari in vista del rientro a scuola in sicurezza. Nella sola giornata di ieri, su oltre 7mila somministrazioni totali, sono stati 2.574 i ragazzi e le ragazze tra 12 e 19 anni sottoposti a vaccinazione anti-Covid, che permettono il raggiungimento di un totale di 111.440 vaccini, di cui 72.599 prime dosi.

I progressi della campagna sono evidenti sia a livello di somministrazioni, come riportato dall'Asl in una nota, con oltre 1milione 770mila dosi, sia rispetto alla copertura della popolazione over 12, vaccinata con prima dose nell’86% dei casi e con ciclo completo per il 73%. Anche nel dettaglio dei singoli territori sono stati raggiunti livelli di vaccinazione ragguardevoli: dopo Noci, infatti, anche Putignano ha toccato il 90% di over 12 immunizzati con prima dose e tutti gli altri comuni, tra cui il capoluogo all’87%, si attestano su percentuali elevate.

A livello regionale, invece, sono 5.366.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.879.635).