Oltre 9 milioni di vaccini anti Covid somministrati in Puglia. Oltre la metà della fascia 5-12 anni ha ricevuto la prima dose

Sono complessivamente 9.039.563 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale a oggi. Il dato è contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute (riportato dall'agenzia Dire), aggiornato alla mattina del 9 febbraio. L'86,77% degli over 80 ha ricevuto la dose di richiamo come l'88,99% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L'86,21% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la terza come il 76,59% degli under 60.

Ha ricevuto la dose booster il 67,54% di chi ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni come il 56,67% degli under 39. Il 53,82% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto anche la terza dose come il 35,33% di chi ha tra 12 e 19 anni. Il 50,19% degli under 12 è stato vaccinato con prima dose (media italiana 35,1%) mentre il 35,53% ha completato il ciclo vaccinale (media nazionale 20,82%). Sono complessivamente 60.820 i pugliesi guariti dalla infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi.