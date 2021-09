Vaccini, nel Barese il 90% ha ricevuto almeno una dose: quota 5.776.021 vaccinazioni in Puglia

Continua spedita la campagna vaccinale nel Barese, dove proseguono le somministrazioni delle terze dosi nei centri dell'Asl. E grazie al milione e 884mila dosi di vaccino iniettate sino ad oggi, la campagna anti-Covid si avvia a superare il traguardo del 90% della popolazione, con età pari o superiore a 12 anni, vaccinata almeno con la prima dose, mentre quasi otto cittadini baresi su dieci (79%) hanno già completato l’intero ciclo di immunizzazione.. In particolare è in corso, con le prime 300 iniezioni eseguite, la fase riservata alla somministrazione della terza dose addizionale ai pazienti immunocompromessi. L’Ospedale “Di Venere”, in particolare, ha programmato ogni giorno - dal lunedì al venerdì - la somministrazione del vaccino a 30 dializzati, compresi quelli afferenti ai centri dialisi privati convenzionati, sino a coprire entro il 10 ottobre l’intera platea di circa 500 aventi diritto. L’Ospedale di Altamura ha terminato la vaccinazione con terza dose per 154 pazienti, tra dializzati e oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, e altri 140 dializzati sono stati sottoposti a vaccinazione nell’Ospedale di Molfetta. L’Unità operativa di Oncologia dell’Ospedale San Paolo di Bari ha già stilato l’elenco dei pazienti candidabili alla terza dose, tra quelli che hanno terminato la terapia entro i sei mesi o sono in corso di terapia, per i quali a stretto giro partiranno le convocazioni per poter eseguire la somministrazione nell’hub vaccinale di Catino.

Al Policlinico, invece, sono state somministrate complessivamente 990 terze dosi ai pazienti fragili: nella prima settimana, a partire dal 20 settembre, a essere sottoposti a vaccinazione contro il Covid19 con la dose aggiuntiva sono stati i pazienti dializzati, i minori in cura per tumori ematologici, i soggetti immunocompromessi e trapiantati. Sono in tutto 8.600 i soggetti in cura nelle unità operative ospedaliere che hanno priorità nella vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal piano ministeriale e dalla circolare regionale. La somministrazione della terza dose prosegue, secondo il calendario redatto dalla control room del Policlinico di Bari, con i pazienti trapiantati e con deficit immunitari.

A livello regionale sono invece 5.776.021 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.514).