Vaccinazioni per gli iscritti all'Università, c'è l'accordo con l'Asl: "dosi negli hub a prescindere dalla Regione di residenza"

Un mese e mezzo di vaccinazioni per studenti e dottorandi dell'Università di Bari negli hub dell'Asl. Un'operazione frutto delle richieste delle associazioni studentesche, che in più occasioni avevano richeisto al direttore dell'Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, di trovare una via che velocizzasse la campagna vaccinale per gli studenti dell'Università, così da ricevere la dose prima dell'avvio del nuovo anno accademico.

Accordo trovato, che permetterà a tutti gli studenti dell'Uniba, indipendentemente dalla regione di appartenenza ed indipendentemente dalla prenotazione al servizio, di presentarsi dal 9 agosto al 15 settembre negli hub vaccinali dell'Asl di Bari per ricevere la dose. Basterà munirsi di documento identificativo, tessera sanitaria e certificazione di iscrizione all'Università di Bari. "Inoltre, il direttore ci ha assicurato che - spiegano sui social dall'associazione 'Up - Università protagonista - per coloro che risiedono in altre Regioni e si sottoporranno alla prima dose fuori dalla Regione Puglia, sarà ovviamente garantita la somministrazione della seconda dose presso le ASL di Bari, qualora rientrassero prima di averla effettuata". A questo link l'elenco degli hub e orari di apertura