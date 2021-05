Vaccini, al via seconda dose per operatori scolastici nel Barese. In Puglia quasi 1 milione e 400mila somministrazioni

Al via negli hub vaccinali di Bari e provincia le somministrazioni delle secondi dosi di vaccino anti Covid per gli operatori scolastici. Le prime sedute - circa 600 vaccinazioni - sono in corso oggi nella palestra dell’istituto Rosa Luxemburg ad Acquaviva delle Fonti, come spiegano dalla Regione in una nota. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente e in maniera ordinata con una larga adesione e una ottima partecipazione da parte del personale docente e non docente degli istituti presenti ad Acquaviva. Intanto il Dipartimento di Prevenzione sta procedendo alla programmazione delle successive somministrazioni previste nei prossimi giorni e che riguarderanno tutti gli istituti di Bari e provincia.

Nel mentre procede spedita la campagna di vaccinazione in favore dei fragili e dei soggetti delle fasce di età 79-70 anni e 69-60 anni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei centri vaccinali della ASL 10.614 dosi, di cui 2.651 a cura dei medici di Medicina generale che stanno contribuendo in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati dal cronoprogramma regionale. Il Noa ha predisposto le prossime forniture di vaccino per la Medicina generale che ha già all’attivo 57.552 vaccinazioni e potrà così dare un ulteriore impulso alla campagna di immunizzazione. Per quanto riguarda gli altri centri baresi di vaccinazione, la campagna prosegue anche per i pazienti del Policlinico e dell'Istituto tumori di Bari. Due centri vaccinali attivati oggi dal Policlinico di Bari dedicati ai pazienti fragili per la somministrazione di circa 750 vaccini. Negli ambulatori del Giovanni XIII le prime dosi per i pazienti reumatologici e con malattie cardiopatiche rare mentre nell'ospedale universitario continuano le seconde dosi per i pazienti oncologici. Negli ultimi 5 giorni, da venerdì 30 aprile a martedì 4 maggio, all'Istituto Tumori di Bari, sono stati invece somministrati ai pazienti in trattamento 918 vaccini (fra prime e seconde dosi). Hanno ricevuto la prima dose 106 pazienti presi in carico dalle unità operative di oncologia medica per la patologia toracica, chirurgia toracica mini-invasiva, radioterapia, attualmente in cura o che hanno sospeso le cure da meno di 6 mesi. Hanno ricevuto la seconda dose 812 pazienti in cura presso i reparti di oncologia medica, ematologia, tumori rari e melanomi, che hanno già ricevuto la prima dose all’inizio di aprile.

Andando infine a guardare il report regionale, sono 1.394.616 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17)