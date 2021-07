Vaccini, nel Barese il 74% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. Sì va verso 4 milioni e mezzo di somministrazioni in Puglia

In Puglia sono 4.231.124 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale). Un quantitativo che equivale al 94,8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza (4.462.084).

Anche nel Barese la campagna vaccinale procede spedita: le somministrazioni anti-Covid eseguite sabato nei centri vaccinali della Asl Bari sono 9.099, di cui 3.721 prime dosi e 5.378 seconde. I livelli di attività restano elevati in tutti gli Hub, in modo particolare nella Fiera del Levante (1.842 dosi nelle ultime 24 ore, oltre 110mila in tutta la campagna), ma anche a Putignano (1.069), Mola (983), Bitonto (888), Acquaviva (847), Gravina (736) e Alberobello (660).

A livello provinciale si registrano 1milione e 397mila dosi somministrate, che "si traduce ogni giorno in coperture sempre più elevate - spiegano in una nota - il 74 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in poi) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà (51%) ha completato il ciclo vaccinale".