Vaccini, in Puglia nuove dosi di Astrazeneca, Moderna e Janssen: 6mila somministrazioni nel Barese

Week-end di vaccinazioni per i pazienti fragili e per la fascia 70-79 in Puglia, con un milione e 322mila dosi inoculate fino a oggi

Domenica di vaccinazioni negli hub e a domicilio nel Barese per eseguire le somministrazioni in favore dei soggetti fragili e delle fasce di età 70-79 anni in dirittura di arrivo prima dell’inizio fissato per la settimana prossima delle categorie 60-69. Prosegue anche l’attività dei medici di Medicina generale che stanno vaccinando i propri assistiti negli ambulatori distrettuali.

In totale su Bari e provincia nelle ultime 24 ore sono state eseguite 6.238 vaccinazioni di cui 4.860 prime dosi e 1.378 seconde. Di queste 2.128 da parte dei medici di Medicina generale.

A livello regionale, invece, sono state somministrate fino a oggi 1.322.017 dosi di vaccino anticovid, su 1.577.235 dosi consegnate, pari all'83,8%. (dato aggiornato alle 17.11).

La campagna vaccinale può contare ora su nuove dosi di Astrazeneca (124.400), Moderna (16.900) e Janssen (10.500). Mercoledì prossimo è invece prevista la consegna di 141.570 dosi Pfizer.