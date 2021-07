Oltre 200mila i pugliesi che non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino. Personale scolastico: scoperto circa il 6%

Il dato è contenuto nel report settimanale della struttura commissariale nazionale per l’emergenza Coronavirus. In particolare nella fascia 50-59 anni mancano all’appello 125.287 persone

I pugliesi ultracinquantenni che non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino anti Covid sono 203.064. Il dato è contenuto nel report settimanale della struttura commissariale nazionale per l’emergenza Coronavirus.

In particolare nella fascia 50-59 anni mancano all’appello 125.287 persone mentre tra i 60 e 69 anni i non vaccinati sono 48.777. Le percentuali scendono con l'età: tra 70 e 79 anni sono 21.718 e infine tra gli over 80 invece non sono vaccinate 7.282 persone. Sul fronte scuola, tra il personale degli istituti i non vaccinati sono 6.814, ovvero il 6,19% del totale.