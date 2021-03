Fino a 3500 vaccinazioni in una giornata nel Barese: prosegue il piano si somministrazioni dell'Asl

Vaccinazioni anche nei centri diurni: le somministrazioni delle prime dosi - partite nei primi giorni di marzo ed eseguite già in 26 strutture di Bari e provincia – procedono regolarmente con i team degli operatori del Dipartimento di prevenzione schierati su tutto il territorio provinciale

Nei centri vaccinali anti Covid della Asl Bari sono state programmate 951 somministrazioni riservate agli over 80, comprese le somministrazioni delle prime dosi agli ultra ottantenni che da ieri hanno la possibilità di accedere al nuovo hub della Fiera con spazi adeguati e percorsi dedicati. E' quanto afferma in una nota l'Asl.

Con una media di 3500 somministrazioni al giorno, inoltre proseguono l’attività anche gli altri punti vaccinali territoriali dove sono in corso le seconde dosi degli over 80 e delle altre categorie previste dai piani ministeriali e regionali. Vaccinazioni anche nei centri diurni: le somministrazioni delle prime dosi - partite nei primi giorni di marzo ed eseguite già in 26 strutture di Bari e provincia – procedono regolarmente con i team degli operatori del Dipartimento di prevenzione schierati su tutto il territorio provinciale.