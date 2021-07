La Puglia prima per la copertura vaccinale degli over 60. Ultraottantenni: ciclo completo già per il 92,8%

La Puglia è al primo posto in Italia per la vaccinazione anti Covid degli over 60, secondo quanto affermato nel report settimanale della Fondazione Gimbe. Solo il 7,2% degli ultra 60enni non ha ricevuto nemmeno la prima dose, meglio della media italiana al 12,4%. La regione è in vetta anche per la copertura della fascia 60-69 e 70-79, mentre è sesta per quella degli ultraottantenni.

Nel dettaglio, la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 44,1% a cui aggiungere un ulteriore 19,2% solo con prima dose: si tratta di un risultato che colloca la Puglia al secondo posto, superata solo dalla Lombardia. La percentuale di popolazione over 80 con ciclo completo è pari al 92,8% a cui aggiungere un ulteriore 4,3% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 80,4% a cui aggiungere un ulteriore 13,5% solo con prima dose; tra 60-69 anni ha terminato il ciclo il 66,5% a cui aggiungere un ulteriore 22,9% solo con prima dose.