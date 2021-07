Effetto Green pass sulla campagna vaccinale in Puglia: boom di prenotazioni, +130% rispetto alla media dei giorni scorsi

Intanto 4.485.349 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.448)

Sono più che raddoppiate le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid in Puglia nella giornata del 23 luglio, rispetto alla media dei giorni tra il 19 e il 22, dopo l'annuncio del governo dell'adozione del certificato verde (green pass) per accedere, con almeno una somministrazione, in ristoranti al chiuso ed eventi pubblici. Lo comunica la Regione che ha registrato un aumento del 131,87%.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiamato il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al presidente Draghi e al Ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al Green pass.

Intanto 4.485.349 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 95.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.448).

In particolare, nella giornata di venerdì, i centri della ASL Bari hanno superato le 10mila vaccinazioni. Si tratta, in dettaglio, di 3.066 prime dosi e 7.116 seconde. Nei diversi hub si registrano numeri sempre molto elevati sia a Bari (Fiera 1.012, Catino 557) sia nelle sedi provinciali, in particolare a Monopoli (955), Mola (935), Sammichele (651), Triggiano (636), Valenzano (600), Bitonto (595) e Corato (595). Nel complesso, in tutto il territorio sono state somministrate oltre 1 milione e 475mila dosi di vaccino. La copertura vaccinale, almeno con la prima dose, ha raggiunto il 76% della popolazione barese con età pari o superiore a 12 anni ed il 57% ha concluso il ciclo di immunizzazione. Molto rilevanti le coperture nelle fasce dai 50 anni in su, con il 91% già vaccinato con una dose e il 78% con dose doppia o singola.