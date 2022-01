Fine settimana da record per le vaccinazioni dei teenager in Puglia: 15mila somministrazioni per la fascia 12-19 anni

È stata altissima l’adesione dei giovani pugliesi tra i 12 e i 19 anni all’iniziativa “La notte è giovane”, le sessioni vaccinali notturne dedicate a loro lo scorso fine settimana. Tra venerdì e domenica il sistema ha registrato per la fascia 12-19 anni 1.722 prime dosi in più, 951 seconde dosi, 12.270 terze dosi (questo dati verranno consolidati domani). La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 15% (+2,8% della media nazionale).

La Puglia si conferma in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 40,6%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 23,9% (grafico allegato). Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

Per quanto riguarda il territorio dell'Asl Bari, vi sono state 6.500 vaccinazioni nell'ultimo weekend, per la fascia 12-19 anni in un fine settimana da record che ha fatto registrare complessivamente 35.343 somministrazioni da venerdì a domenica e ha confermato per l’hub Fiera del Levante a Bari il primato regionale di dosi erogate, con 305.030 iniezioni dal giorno della sua attivazione ad oggi.

Più di cinquecento sono state, dunque, prime somministrazioni, un segnale di conferma della crescente fiducia nella efficacia della vaccinazione per proteggersi dal Covid. La spinta delle vaccinazioni serali ha fatto salire il livello di protezione dei giovani, determinando una crescita delle percentuali di copertura vaccinale: attualmente sono 93mila i 12-19enni che in provincia hanno ricevuto almeno una dose (94%) e 88.125 quelli che hanno terminato il ciclo completo (89%). A Bari città la copertura è quasi totale con il 98 per cento dei ragazzi – sono circa 23mila - con almeno una dose e il 93 per cento – 21.891 – che hanno il concluso il ciclo vaccinale primario.

La crescita progressiva della copertura garantita dai vaccini si riscontra anche nelle terze dosi a cui accede la popolazione over 12 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 4 mesi fa: il 70 per cento è già coperto in tutta la provincia di Bari con il richiamo.

Intanto, l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari organizza per domenica 23 gennaio una giornata straordinaria di vaccinazioni anti-Covid. La giornata è riservata ai pazienti oncologici e ai loro familiari, conviventi e caregiver, che devono sottoporsi alla terza dose o che devono completare il ciclo vaccinale primario. Il centro vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 14.30. Si accede su prenotazione. I pazienti potranno prenotare tramite il medico dell’Istituto che li ha in cura, oppure al numero di telefono dell’info-point dell’Istituto 080.5555995 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.30). Al momento della prenotazione, agli utenti sarà indicata la fascia oraria per accedere all’Istituto, così da evitare attese e assembramenti.