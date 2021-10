Prosegue la campagna con le terze dosi di vaccino anti Covid: coinvolte anche altre 5 rsa baresi

Salgono a6.013.612 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono l’ 87,5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.689). Intanto sono quasi 3.900 vaccini somministrati ieri, di cui 1.117 terze dosi nel territorio dell'Asl Bari per quella che è, di fatto, una nuova fase della campagna anti Covid.

Nella sola giornata di ieri, il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha somministrato 422 dosi “booster” in cinque diverse Rsa e Rssa dell’Area Metropolitana, mentre quest’oggi sono in programma sette sedute ad hoc in altrettante strutture, tra Centri Diurni, CRAP e RSSA, per complessive 431 terze dosi.

La campagna vaccinale nel territorio della Asl Bari ha totalizzato sino ad oggi 1 milione e 954.978 somministrazioni. L’impatto della grande adesione della popolazione over 12 si riflette sulle percentuali di copertura: 90% con almeno una dose di vaccino, 87% per il ciclo completo, un punto in più rispetto alla settimana precedente. Notevole l’effetto-traino garantito dalla popolazione over 60, vaccinata con prima dose al 97% e in modo completo al 95%, e dalla fascia 12-19 anni in età scolastica: l’86% dei giovanissimi ha già ricevuto la prima dose, l’81% (in crescita di due punti in una settimana) ha ultimato la schedula vaccinale.