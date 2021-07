Superata quota 4,4 milioni di vaccini somministrati in Puglia. Percentuali altissime di immunizzati tra gli over 70

Il 74,02% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 69,86% degli under 60 e il 52,72% di chi ha tra i 40 e i 49 anni.

In Puglia è stato somministrato il 94,3% delle dosi di vaccino consegnate dalla struttura commissariale, secondo i dati del MInistero della Salute nel consueto aggiornamento quotidiano. Si tratta di 4.430.023 vaccini somministrati dei 4.695.393 consegnati. Il 93,38% degli over 80 ha già completato il ciclo vaccinale come l'87,25% di chi ha tra i 70 e i 79 anni.

Inoltre, Il 74,02% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 69,86% degli under 60 e il 52,72% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 33,64% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 23,88% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 26,40% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto una sola dose.