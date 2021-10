Vaccini, terza dose anche per gli ospiti delle rsa di Alberobello e Castellana. In Puglia si tocca quota 5 milioni e 900mila somministrazioni

Proseguono le somministrazioni delle terze dosi anti Covid nel Barese. Nel fine settimana gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno vaccinato ospiti e personale di quattro strutture residenziali per anziani di Alberobello ed una di Castellana Grotte, mentre nella giornata di domani sarà la volta di due Rsa a Turi ed un’altra a Gioia del Colle. Per quanto riguarda i pazienti immunocompromessi, in particolare sottoposti a dialisi, dal 12 al 14 ottobre sono previste sedute specifiche nell’Ospedale di Putignano, per un totale di circa 180 terze dosi. Le inoculazioni delle terze dosi proseguono anche in città: in particolare al Policlinico è stata superata quota 3mila somministrazioni, che servirà a raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria nei pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici.

Andando a guardare invece i dati regionali, sono 5.899.365 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale). Si tratta dell'85,8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.536.

Foto di repertorio