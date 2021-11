Vaccini, entro 15 giorni dose 'booster' a tutti gli operatori scolastici nel Barese

Entro i prossimi 15 giorni saranno somministrati tutti i vaccini 'booster' al personale dei 311 istituti scolastici nel Barese. È la deadline impostata dall'Asl di Bari, che sta proseguendo con la campagna vaccinale nella provincia per gli operatori scolastici. Domani nell’hub Fiera di Bari è in programma la vaccinazione del personale docente e non docente degli istituti comprensivi “Verga” di Japigia e “Mazzini-Modugno”, Istituiti “Pietro Alberotanza” e “Michelangelo”, Liceo “De Nittis- Pascali” e Liceo Linguistico e Istituito Tecnico Economico “Marco Polo”.

Ammontano invece a oltre 7.760 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri nei centri vaccinali dell’Area Metropolitana di Bari. In dettaglio, i richiami eseguiti sfiorano le 6.500 unità, mentre continua il flusso non trascurabile di prime dosi: ieri ne sono state iniettate circa 300, negli ultimi sette giorni più di 2.000. Il computo complessivo delle terze dosi è salito a 108.046, di cui quasi 94mila riservate a persone dai 40 anni in poi e 12mila a soggetti vulnerabili per patologia. Cresce il contributo offerto dai medici di Medicina generale, che negli ultimi giorni hanno somministrato più di 4.700 terze dosi.

A livello pugliese, invece, sono 6.478.988 le dosi di vaccino anticovid somministrate dall’inizio della campagna vaccinale: una media di circa ventimila dosi iniettate al giorno nel 2021. Sul sito www.lapugliativaccina.regione.it sono indicate tutte le modalità per prenotare la prima dose o la terza dose booster.

