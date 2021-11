Vaccini, nel Barese avanti con i richiami: "Ricevuto dal 35% di over 60 vaccinati da almeno 6 mesi"

Quasi il 35 per cento degli over 60 nel Barese - che sono vaccinati da almeno sei mesi, hanno ricevuto il richiamo del vaccino anti Covid. La conferma arriva dall'Asl Bari: si tratta nel dettaglio di 39.162 cittadini, di cui oltre 23mila persone con età superiore agli 80 anni, 9.248 60-69enni e 6.885 70-19enni. Nell’ultima settimana – fra l’11 e il 18 novembre - sono state effettuate complessivamente 21.763 somministrazioni di vaccino: di queste 1825 prime dosi, 4.760 seconde e 15.178 terze dosi, per un totale di oltre 2 milioni di iniezioni dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi.

Ad oggi il 90 per cento della popolazione vaccinabile risulta coperta con almeno una dose e l’89 per cento ha concluso il ciclo completo. Queste le coperture raggiunte nel dettaglio delle fasce di età: 12-19 anni (88% almeno una dose; 84% ciclo completo); 20-29 anni (84% almeno una dose, 81% ciclo completo); 30-39 anni (84% almeno una dose, 81% ciclo completo); 40-49 anni (88% almeno una dose, 85% ciclo completo); 50-59 anni (94% almeno una dose, 92% ciclo completo);60-69 anni (97% almeno una dose, 95% ciclo completo); 70-79 anni (99% almeno una dose, 98% ciclo completo); over 80 (96% almeno una dose, 94% ciclo completo). La ASL di Bari sta assicurando in tutta la provincia le somministrazioni della terza dose attraverso una rete complessiva di 28 punti vaccinali, tra hub, centri ospedalieri e ambulatori territoriali, a cui si sono aggiunti i medici di Medicina generale che daranno ulteriore spinta al proseguimento della campagna anti Covid. Come stabilito nell’ultimo incontro con il Nucleo operativo vaccini aziendale della ASL, i medici stanno contattando i propri assistiti per acquisirne la disponibilità e potranno fare richiesta delle dosi necessarie ai distretti di appartenenza. Successivamente partirà la distribuzione dei flaconi. La Asl ha messo inoltre a disposizione anche i punti vaccinali di popolazione e le sedi distrettuali per i medici che volessero vaccinare nelle strutture aziendali anziché nel proprio studio.

Al Policlinico di Bari, invece, il 70% degli operatori sanitari del Policlinico di Bari ha ricevuto la dose booster di richiamo del vaccino contro il Covid19. Sono state esattamente 6.050 le somministrazioni per medici, infermieri, operatori e studenti universitari che svolgono tirocinio nei reparti. Avviata questa settimana anche la campagna di somministrazione della dose booster di richiamo per i pazienti diabetici. Si tratta di circa 4.000 soggetti seguiti dal centro di cura. Ad oggi sono 4.550 pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici che hanno completato con la terza dose aggiuntiva il ciclo primario al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. Sono invece in tutto 992 le terze dosi somministrate all'Istituto Tumori di Bari che, da poco più di un mese, ha avviato la campagna di vaccinazione per le dosi aggiuntive per pazienti in cura e personale dipendente. Nel dettaglio, 536 i pazienti oncologici già vaccinati con la terza dose, per lo più pazienti onco-ematologici, trapiantati e pazienti che stanno completando cure e terapie. Le somministrazioni andranno avanti con giornate dedicate anche nelle prossime settimane. Sono invece 456 i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari che si sono sottoposti a terza dose. Per il personale è in corso anche la campagna vaccinale anti influenzale.

A livello regionale, invece, sono 6.253.575 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia, secondo il dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 90.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.876.206). I pugliesi completamente vaccinati sono 3.108.317.