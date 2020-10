Diecimila vaccini antinfluenzali per pazienti, operatori e studenti: al via la campagna per il Policlinico di Bari

Diecimila dosi a disposizione di "operatori, degli studenti ma anche di coloro che verranno dimessi dai reparti e che avranno la voglia di vaccinarsi": è quanto afferma il direttore generale del Policlinico di Bari, intervenuto stamane durante la presentazione del programma di vaccinazione antinfluenzale che coinvolgerà il grande ospedale barese.

Migliore consiglia a tutti di "vaccinarsi, in particolare alle categorie a rischio. Quest'anno la campagna vaccinale, che è efficace come gli altri anni e forse ancora di più, ci consentirà di ridurre la pressione nei confronti delle nostre strutture sanitarie ed è quello che tutti noi ci aspettiamo per poter rispondere efficacemente all'emergenza covid".

"Cominciamo dagli operatori sanitari - ha rimarcato Migliore - ma i vaccini sono giò disponibili per il resto dei pugliesi. La Regione Puglia ha efficacemente adottato tutti i provvedimenti per iniziare la campagna vaccinale" acquistando oltre 2,1 milioni di dosi, con l'obiettivo di coprire metà del fabbisogno della popolazione pugliese.