'La notte' dei vaccini per i ragazzi dai 12 ai 19 anni: nel Barese salgono a 16 gli hub aperti

L'Asl di Bari ha ulteriormente potenziato la disponibilità dei centri vaccinali che nel fine settimana ospiteranno gli studenti di 12-19 anni in occasione della iniziativa regionale “La notte è giovane”. Sono infatti 16 i punti vaccino distribuiti fra Bari e provincia che daranno la possibilità ai giovani di ricevere il vaccino anti Covid fra le 20 e le 24 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Finora si registrano oltre 3mila prenotazioni ma c’è ancora disponibilità di posti liberi per prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per poter effettuare la vaccinazione anti-Covid durante le aperture straordinarie.

La fascia 12- 19 anni in tutta la provincia è intanto coperta già al 93 per cento con prima dose e all’ 89 per cento con seconda: a Bari città la percentuale di copertura con almeno una dose è addirittura al 97 per cento e al 93 con seconda dose. Parallelamente proseguono senza sosta le somministrazioni pediatriche dei bambini 5-11 anni arrivate a quota 30.792 dosi che hanno assicurato fino ad oggi una copertura tre le più elevate a livello nazionale con il 34 per cento in provincia e il 37 a Bari città. Nelle ultime 24 ore sono state erogate 11.807 somministrazioni complessive anche per gli adulti, di cui 8.882 richiami , 1610 seconde e 1315 prime dosi. La campagna delle terze dosi allarga progressivamente giorno dopo giorno la protezione della platea idonea che ha terminato il ciclo vaccinale primario 4 mesi fa, tanto che ad oggi la percentuale di copertura è al 67 per cento nel territorio provinciale e al 69 per cento nella città di Bari.