La specializzanda pugliese a 48 ore dal vaccino Covid: "Nessun sintomo. Un atto semplice per restituirci la libertà"

"Nessun sintomo" dopo 48 ore dalla somministrazione del vaccino Covid: la specializzanda Lucilla Crudele, seconda pugliese a essere protetta dal coronavirus durante il vax day di domenica scorsa al Policlinico di Bari, sceglie Facebook per spiegare il suo stato d'animo a due giorni da quel momento che, inevitabilmente, segnerà una svolta contro la pandemia globale

"Stamattina - scherza Crudele - ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G ancora non funziona. In compenso è completamente passato il dolore (assolutamente sopportabile) nella sede dell’inoculo".

"Dopo 48 ore senza alcun altro tipo di sintomo, penso ancora di più a quanto sono fortunata - aggiunge - per aver ricevuto il vaccino. Per essere circondata da un affetto travolgente. A vivere in un Paese in cui la vaccinazione sarà universale e gratuita (viva il SSN!). A vivere in un’epoca in cui un atto così semplice può restituirci la libertà di viaggiare, abbracciarci, sperare nella forza della scienza".