A Molfetta vaccinazioni di massa nel nuovo stadio, ospiterà Centro unico. Il sindaco: "Prenotiamoci"

Sarà allestito nella palazzina servizi del nuovo stadio di atletica Mario Saverio Cozzoli il centro unico per le vaccinazioni anti Covid per il comune di Molfetta. La decisione è stata ufficializzata dopo un sopralluogo effettuato in diverse strutture da Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, Pasquale Drago, capo dipartimento area nord barese, Grazia Fortunato del Servizio territoriale di Igiene pubblica dal altri componenti dello staff direzione del dipartimento di Prevenzione della Asl accompagnati dal sindaco, Tommaso Minervini e da Ottavio Balducci nominato dal sindaco come referente medico di tutta la campagna vaccinale per conto del Comune.

"Esorto tutti - afferma Minervini - a comportamenti responsabili e a prenotarsi per la vaccinazione anti covid. Solo con le vaccinazioni di massa, dicono i medici, avremo la possibilità di riprendere la vita comunitaria, sociale, economica piena".