Prosegue la campagna vaccinale in Puglia: arrivate circa 168mila dosi tra Pfizer e Moderna

Sono giunte in Puglia altre 168mila dosi del vaccino anti Covid con un nuovo carico di rifornimenti approdato ieri. In particolare, sono arrivate 155.627dosi di Pfizer e circa 13mila di Moderna che consentiranno di proseguire la campagna vaccinale.

Intanto nella regione è stato somministrato il 93,3% delle dosi di vaccino consegnate. È quanto rende noto il ministero della Salute aggiornando il report vaccinale a questa mattina. Si tratta di 4.381.859 vaccini somministrati dei 4.695.211 consegnati. Ieri Il 93,31% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 86,68% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. Il 73,02% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 69,08% degli under 60 e il 50,94% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 31,66% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 22,75% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 25,75% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto una sola dose.