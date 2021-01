Vaccino Covid, in Puglia meno di 14mila dosi ancora disponibili: in arrivo altre fiale Pfizer e le prime di Moderna

Sono meno di 14mila le dosi di vaccino anticovid Pfizer ancora a disposizione della Puglia. Il dato emerge dal report del ministero della Salute: secondo l'ultimo aggiornamento (datato alle 14 di oggi, 31 gennaio) su 120.235 dosi ricevute dalla nostra regione, ne sono state somministrate 106.245, ovvero l'88,4%.

Nella prossima settimana, e probabilmente già domani, in Puglia dovrebbero arrivare altre 32mila dosi di vaccino Pfizer, e 4300 di Moderna. A questo proposito, l'assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, ha spiegato che il vaccino Moderna (di cui la Puglia dovrebbe ricevere ulteriori 8.700 tra due settimane) servirà a somministrare il vaccino al personale sanitario che non lo ha ancora ricevuto, come odontoiatri e medici di libera professione.

Nella nostra regione, in questa fase sono in corso i richiami per personale sanitario impegnato nelle strutture ospedaliere e nei presidi sanitari, anziani e dipendenti delle Rsa.



(foto Ansa)