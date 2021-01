Quasi 1900 dosi di vaccino Covid somministrate in Puglia: la regione è undicesima in Italia

Sono 1884 le vaccinazioni Covid effettuate in Puglia, al termine della giornata del Primo Gennaio: il dato è fornito dal Report vaccinale nazionale.

La regione si colloca all'undicesimo posto nella 'classifica' nazionale, se calcoliamo il rapporto tra le dosi ricevute e quelle inoculate.

Complessivamente, infatti, si tratta del 7,3% delle 25855 dosi fin qui consegnate alla regione. A livello di fasce d'età prevale quella tra 50 e 59 con 479, seguita dalla 40-49 con 435, dalla 30-39 con 388 e la 60-69 con 272. A ieri solo 66 persone oltre i 70 anni erano state vaccinate, segno che in questi primissimi giorni, salvo poche eccezioni, l'immunizzazione riguarda soprattutto gli operatori sanitari.

A livello nazionale, invece, le dosi somministrate sono 45667 con in testa, numericamente, il Lazio, a quota 9301. Per quanto riguarda la proporzione tra dosi ricevute e somministrate, invece, in testa c'è la provincia autonoma di Trento con una percentuale del 34,8%.