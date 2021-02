Vaccino Covid in Puglia, 162mila somministrazioni: impiegato l'80% delle dosi. Al Policlinico richiamo completato per 4500 operatori

Il punto sulla campagna vaccinale in Puglia in base ai dati resi noti dal Ministero della Salute: finora, le dosi fornite alla regione sono state oltre 200mila

Sono quasi 162mila (161.999, per l'esattezza), le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate in Puglia, pari all'80,6% delle dosi consegnate alla regione. Il dato sulla campagna vaccinale pugliese emerge dal report del Ministero della Salute, aggiornato alle 8 di oggi, 15 febbbraio. Le dosi complessivamente giunte in Puglia sono state 201.005.

Più di 93775 dosi sono state somministrate a donne, 68224 a uomini. La fascia di età più vaccinata è compresa tra i 50 e i 59 anni a cui sono state somministrate 42367 dosi. Agli ultra90enni sono andati 4308 vaccini mentre 105 dosi sono state destinate a ragazzi tra i 16 e i 19 anni.

Le vaccinazioni al Policlinico di Bari

In relazione alle vaccinazioni anti Covid, il Policlinico di Bari rende noto che sono 4.500 gli operatori sanitari che hanno completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il Covid-19. Attualmente la copertura vaccinale completa (I – II dose) è del 77,7%, tra questi il 90% sono medici e l'84% sono infermieri. Vaccinati con almeno una dose sono 5.448 operatori (94%). Giovedì 10 febbraio è partita la fase 2 della campagna di vaccinazione che per l'azienda universitario ospedaliera riguarda gli studenti dei corsi di laurea di Medicina e di Professioni sanitarie e il personale dei dipartimenti di area medica. Si tratta di altri 4.837 operatori. Nei primi giorni è stato vaccinato il 17% degli studenti. Complessivamente è stata somministrata una dose del vaccino anti Covid-19 al 59% delle 10.665 persone che lavorano o studiano nel Policlinico di Bari. I dati si riferiscono al periodo 27 dicembre 2020 – 14 febbraio 2021.