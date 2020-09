Più di 2 milioni di dosi per il vaccino antinfluenzale destinate alla Puglia: "Obiettivo vaccinare metà popolazione"

Oltre 2,1 milioni di dosi di vaccino anti influenzale acquistate dall'Asl Bari sono già pronte per essere distribuite in tutta la Puglia. Prenderà il via, dunque, a breve e con un mese d'anticipo rispetto ai tempi tradizionali, la campagna per la vaccinazione, con l'Asl Bari che ha svolto l'appalto uno regionale in Puglia per l'autunno inverno 2020-2021. Si tratta di una quota che può coprire più della metà della popolazione pugliese.

Nei prossimi giorni sarà già avviata la vaccinazione per i medici di medicina generale. Secondo la Regione, vaccinare con l'antinfluenzale il 50% della popolazione eviterebbe di intasare gli ospedali con ricoveri e accessi al pronto soccorso, impedendo, così, di scambiare un'influenza normale con il covid.