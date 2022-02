Vaccini anti Covid, Puglia sempre in testa nella fascia 5-11 anni: seconda dose già per un quarto dei bambini

La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,8%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,1%. Il 24% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 66% (+4,1% della media nazionale).In Puglia, inoltre, dall’annuncio dell’obbligo vaccinale per gli over 50 sono state effettuate 20mila prime dosi per questa fascia. I vaccinati over 50 sono 1.667.540, su un totale di 1.788.776. Sono invece 121.236 gli over 50 non ancora vaccinati (dato riferito al 31.01.2022).

Intanto sono quasi 60mila le vaccinazioni pediatriche anti Covid eseguite in provincia di Bari dal 16 dicembre ad oggi. La protezione della fascia di età 5-11 anni procede in modo spedito, tanto che la copertura dei bambini con la seconda dose è salita al 30 per cento nella città di Bari e al 28 per cento in provincia, a fronte dell’altrettanto elevata percentuale di prime somministrazioni, rispettivamente 55 per cento a Bari e 52 in provincia. Prosegue anche la campagna dei richiami, e sono state 9.292 le somministrazioni curate nelle ultime 24 ore nei centri vaccinali territoriali, di cui 6.364 terze dosi, 2.418 seconde e 510 prime dosi. Nell’hub Fiera del Levante sono state assicurate in una sola giornata 1600 somministrazioni. Alla intensa attività vaccinale corrisponde una copertura in crescita della platea specie per le dosi booster: ad oggi il 92 per cento degli over 50 che ha concluso il ciclo vaccinale primario almeno 4 mesi fa ha fatto il richiamo di vaccino, e oltre l’82 per cento della popolazione di età superiore ai 12 anni. La campagna vaccinale, che ha già raggiunto risultati straordinari in provincia di Bari, su iniziativa dell'Asl, è stata potenziata ulteriormente da oggi grazie alla nuova organizzazione degli accessi a sportello in tutti gli hub del territorio provinciale per adulti e bambini.