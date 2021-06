"Sospetto evento avverso" successivo a vaccinazione, 54enne ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari

Lo comunica lo stesso ospedale specificando di aver inoltrato segnalazione all'Aifa: "L'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica"

Il Policlinico di Bari "ha segnalato all'Aifa un sospetto evento avverso di tipo ischemico, verificatosi in periodo successivo a vaccinazione": la notizia è stata resa nota dall'azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo pugliese. Si tratta di un "paziente di 54 anni" attualmente "ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata".

"Si precisa prosegue la nota del Policlinico - che l'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica".