Blitz Dda a Valenzano, l'ex sindaco Romanazzi: "Sistema di potere occulto si era messo di traverso"

"Valenzano deve tornare alla normalità . È sempre stato il mio credo. Lo ribadisco ancora più forte oggi, alla luce di quanto sta emergendo in queste ore. E un paese normale, per me, è quello che indirizza la propria azione amministrativa sul rispetto della legalità. Una cosa non gradita in certi ambienti": è il commento dell'ex sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi che, su Facebook, è intervenuto a seguito del Blitz Dda denominato 'Valenza' ed eseguito da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 19 persone, coinvolte a vario titolo nell'ambito di una complessa inchiesta su affari criminali in paese e un presunto voto di scambio per le Comunali del 2019.

In manette è finita anche l'attuale consigliera comunale di Bari ed ex vicesindaca di Valenzano, Francesca Ferri, nonché il suo compagno Filippo Valenzano, l'ex consigliere regionale Nicola Canonico e il presunto boss Salvatore Buscemi.

Romanazzi era a capo di una giunta eletta nel 2019 ma poi, qualche mese fa, si era dimesso dopo le dimissioni simultanee di 10 consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che hanno, di fatto, portato alla caduta della Giunta e all'arrivo di un commissario prefettizio.

"La ricostruzione" effettuata dagli inquirenti "ha svelato - sostiene Romanazzi - un sistema di potere occulto che si è messo di traverso per ostacolare chi ha voluto dar voce e spazio al volto migliore del paese, sino a far cadere l'amministrazione. Posso metterci la mano sul fuoco: Valenzano è una comunità di persone perbene. Eppure, ancora una volta, la sua immagine è stata offuscata da affari e metodi che poco hanno a che vedere con la democrazia. Come cittadino di Valenzano, ringrazio la magistratura e le Forze dell'ordine per il loro lavoro, nella speranza che possa presto giungere la parola fine ad una storia che Valenzano non merita. Ringrazio inoltre le persone che sono sempre rimaste accanto alla nostra idea di paese. Ai valori sani di una comunità che ha tutto per poter dire 'non siamo questo' " conclude Romanazzi.