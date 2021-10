Hashish e cocaina in un barattolo nascosto nella cucina: arrestate due operaie di Valenzano

I carabinieri hanno arrestato,a Valenzano, due operaie di 46 e 41 anni, scoperte mentre detenevano droga nella propria abitazione. i controlli, avvenuti anche con l'utilizzo di un'unità cinofili, hanno permesso di rinvenire, nella disponibilità delle due donne, 12 grammi di hashish e 3 di cocaina in un barattolo riposto in cucina, nonché materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il tutto è stato prontamente sequestrato: per le due operaie sono scattati gli arresti domiciliari.