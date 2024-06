Valenzano, a fuoco i campi della cooperativa sociale Semi di Vita: "Tutto distrutto"

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nei campi della cooperativa sociale Semi di Vita, a Valenzano. Le fiamme, come spiegato dalla stessa cooperativa attraverso i canali social, hanno distrutto parte delle strutture presenti sui terreni, dove proprio per domani sera era stata organizzata una cena di autofinanziamento. La cooperativa, che cura dei terreni confiscati alla criminalità, da tempo si occupa di agricoltura sociale portando avanti progetti di inclusione e rigenerazione urbana. Al momento, non si conoscono le cause del rogo.

"Signori, è tutto distrutto - spiegano dalla cooperativa in un video sui social, mostrando le immagini dei terreni danneggiati dalle fiamme - abbiamo salvato il pollaio, la roulotte è distrutta, il fuoco comincia ad estendersi dietro, bagni chimici distrutti, tutta la zona delle cene distrutta. Che dirvi, stavamo nella m****, adesso non si vede più la luce".

Tanti i messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti, e tra gli utenti c'è chi lancia l'idea di una raccolta fondi per aiutare la cooperativa a ripartire.