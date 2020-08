Un altro caso di positività covid a Valenzano, il sindaco annulla gli eventi per la festa di San Rocco

Terzo caso di covonavirus negli ultimi giorni a Balenzano e il Comune annulla le ultime giornate dei festeggiamenti per il patrono San Rocco: a comunicarlo su Facebook è il sindaco Giampaolo Romanazzi.

"Anche la terza persona è rientrata dall’estero - dice - insieme ai primi due positivi già tracciati. Si era già messa in isolamento in attesa dell’esito del tampone. L’Asl ha provveduto al consueto tracciamento dei contatti e alle ulteriori verifiche previste dalla procedura. È strano comunicare un nuovo contagio proprio nelle giornate dedicate a San Rocco, che nel 1656 protesse Valenzano dall’epidemia di peste. Che sia di buon auspicio per quella che purtroppo sembra prospettarsi come la tanto temuta ripresa dei contagi".

"Siamo preoccupati - aggiunge Romanazzi - per le possibili conseguenze sanitarie, economiche e di ordine pubblico. Non ultimo mi duole rivedere la caccia all’uomo con cui si cerca disperatamente di conoscere l’identità delle persone contagiate o il tentativo, talvolta maldestro, di esasperare una situazione già delicata di suo. I controlli ci sono, le sanzioni per chi con comportamenti non responsabili mette a repentaglio la sicurezza della comunità pure. Abbiamo intanto disposto la cancellazione degli eventi estivi in programma oggi lunedì 17 agosto e domani martedì 18. È un modo per rimetterci all’erta. Siamo usciti dal lockdown ma non viviamo ancora una situazione di piena normalità. Non dimentichiamolo. Non a caso la nuova ordinanza del Ministro della Salute impone l’uso della mascherina in tutti i luoghi a rischio sovraffollamento dalle 18:00 alle 6:00: piazze, strade, giardini, spazi esterni a bar, ristoranti e pizzerie. Resta sempre valido l’obbligo negli spazi chiusi e laddove è impossibile garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Dimostriamo di non meritarci un nuovo lockdown" conclude Romanazzi.