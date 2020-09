Slitta anche a Valenzano la riapertura delle scuole: ritorno sui banchi rinviato al 28 settembre

Si allunga la lista dei Comuni del Barese che hanno deciso di rinviare di qualche giorno l'apertura delle scuole. Dopo Polignano, e gli altri centri in cui la decisione è stata assunta dai sindaci nei giorni scorsi, annuncia uno slittamento del ritorno in aula anche il primo cittadino di Valenzano, Giampaolo Romanazzi: "Ho disposto il posticipo della riapertura delle scuole a lunedì 28 settembre - scrive su Fb il sindaco di Valenzano - su richiesta congiunta dei dirigenti scolastici, per permettere al personale di sanificare e sistemare gli ambienti usati per le prossime consultazioni regionali e referendarie. L'Ordinanza completa è disponibile sull'Albo Pretorio Comunale: https://bit.ly/AperturaScuoleValenzano".

