A Valenzano una postazione mobile per i test Covid: sarà attivata nel parcheggio del Palazzetto dello Sport

Una postazione mobile a Valenzano per consentire "ai medici di base locali" di effettuare i test diagnostici per il Covid "in condizioni di sicurezza". La notizia è stata data dal sindaco Giampaolo Romanazzi, che in mattinata ha effettuato un primo sopralluogo con il Gruppo Volontari Valenzano nel parcheggio recintato del Palazzetto dello Sport, area individuata per l'allestimento del presidio.

"Abbiamo accettato l’invito dell'Azienda Sanitaria Locale Bari che ci ha chiesto di organizzare il servizio per semplificare il più possibile le procedure di analisi e referti che oggi tengono sotto pressione i nostri ospedali - spiega Romanazzi - La tenda permetterà l’accesso sia in auto che a piedi con modalità che stiamo definendo in questi giorni. Il servizio verrà attivato non appena riceveremo l’ok da Asl e Regione. Ringrazio - conclude il primo cittadino - i medici e la protezione civile per essersi messi, ancora una volta, a disposizione dell'intera comunità".