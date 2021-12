Usa il green pass del fratello per andare in braceria, beccato dai carabinieri durante i controlli: denunciato

Sprovvisto del green pass, non voleva però rinunciare ad andare a mangiare carne in un locale: per questo, aveva pensato di utilizzare la certificazione del fratello. A scoprire l'escamotage, però, sono stati i carabinieri, impegnati in specifici controlli negli esercizi pubblici proprio per verificare il regolare uso del green pass laddove previsto.

E' accaduto a Valenzano. Il giovane, un 29enne proveniente da fuori regione, che si trovava nel Comune per un torneo di tennis, è stato così smascherato: i militari, infatti, non si sono limitati a verificare il possesso del green pass ma anche la corrispondenza tra i beneficiari del certificato e i documenti di identità degli utilizzatori.

Ora alle sanzioni amministrative previste dalle norme sull'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19, il 29enne è stato anche denunciato a piedie libero per il reato di sostituzione di persona.

(foto di repertorio)