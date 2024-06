Valerio Di Cesare riceve le chiavi della città di Bari: "Legame fortissimo con tifosi e comunità"

Per i meriti dentro e fuori dal campo, Valerio Di Cesare, fino alla scorsa stagione capitano del Bari, di cui è oggi il vicedirettore sportivo, è stato premiato con la consegna delle chiavi della città dal sindaco uscente Antonio Decaro. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo di Città alla presenza di Decaro e dell'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

"Valerio Di Cesare per noi non è stato soltanto uno sportivo - ha dichiarato il sindaco Decaro -. Per noi incarna un legame fortissimo fra uomo e comunità. È stato in grado di segnare gol in tutti i modi, anche in semirovesciata, con un gesto atletico che i ragazzi più giovani forse non riescono a replicare neanche sul bagnasciuga. Ti vogliamo consegnare le chiavi della città perché l'hai rappresentata, per la serietà, per l'impegno e la sobrietà nelle dichiarazioni. Sono cose che noi non dimentichiamo. Ricordo che c'è stato un periodo durissimo per la squadra di calcio di Bari e che ha rifiutato offerte più remunerative per ripartire dalla Serie D".

"Sono onorato di ricevere questo premio dal sindaco, persona che stimo moltissimo e che ha contribuito a cambiare la città in meglio - ha detto un Di Cesare visibilmente emozionato -. Sono otto anni che vivo qui con la mia famiglia, ne ho passate di tutti i colori, di belle e di brutte e sono cresciuto tanto come uomo. Ora purtroppo ho smesso di giocare, ma in qualsiasi veste metterò sempre il Bari davanti a tutto e spero di regalare a questa città il sogno che merita".