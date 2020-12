Pensilina del bus distrutta dallo scoppio di un petardo, vandali in azione a Ceglie

Un violento scoppio manda in pezzi la copertura della pensilina del bus. Accade a Ceglie: l'atto vandalico, segnalato da una cittadina, è avvenuto in via Gorizia. La foto, postata su Fb, ha fatto in breve tempo il giro dei gruppi social di quartiere, suscitando l'indignazione dei residenti.

"Più che un botto di Natale è sembrata la deflagrazione di una bomba - racconta la donna - Perché è così che festeggiano certi miserabili, infrangendo le regole e misurando la loro forza (scappando immediatamente via, però) distruggendo e mettendo a repentaglio la salute degli animali terrorizzati dalle esplosioni. È il loro meschino modo per segnalare la loro esistenza al mondo".