Vandali nell'area giochi a Bari vecchia, giostra danneggiata con i botti e cassonetto distrutto

Il seggiolino dell'altalena bruciato, così come il tappeto antitrauma, e ancora una fioriera danneggiata e un contenitore per la raccolta dei rifiuti completamente distrutto, con la spazzatura riversata in strada e ai piedi della giostra. "Momenti di straordinaria follia" in largo Santa Chiara, a Bari vecchia, a due passi dal castello svevo, "che infangano il Natale del Municipio 1". A denunciare l'atto vandalico è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti: secondo quanto riferito da alcuni passanti, a compiere la devastazione sarebbero stati alcuni "teppisti di giovane età", "con l'aiuto di botti sicuramente illegali".

"Tanta rabbia è inspiegabile", commenta con amarezza Leonetti, ricordando come quell'arredo urbano (l'area era stata riqualificato nel 2020, ndr), fosse stato ottenuto "grazie ai sacrifici di una città che si sforza per diventare più civile, più a misura di bambino, più europea". "Ma così tanta ignoranza - afferma il presidente del Municipio 1 - non fermerà la nostra corsa verso una Bari migliore".

Leonetti lancia anche un appello affinché chiunque abbia informazioni utili a individuare i vandali si faccia avanti: "Con l’aiuto degli uffici preposti cercheremo di risolvere questa situazione in favore dei cittadini per bene, ma sarebbe bello presentare il conto alle famiglie di questi delinquenti. Quindi, se avete indizi che possano aiutarci ad individuarli, non esitate a contattarmi: sarà un piacere rovinargli il fine anno".