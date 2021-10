Deturpata la 'Colonna infame', il monumento di Bari vecchia ancora nel mirino dei vandali

Anni fa era stata danneggiata e lesionata, tanto da rendere necessaria l'installazione (temporanea) di una recinzione. Per la Colonna della Giustizia di piazza Mercantile, dai baresi conosciuta anche come la 'Colonna infame', non c'è mai stata pace. Ai diversi episodi di imbrattamento che si sono susseguiti negli anni, si aggiunge l'ultimo, di questi giorni: il monumento è stato deturpato con un simbolo fallico disegnato con inchiostro nero.

La denuncia è arrivata via social da un cittadino, che ha postato sul gruppo Facebook 'Comitato quartiere Libertà' una foto che documenta l'ennesimo atto vandalico. L'uomo - che, come si evince dal suo post, lavora come guida turistica - racconta l'amara scoperta fatta proprio mentre, in una piovosa domenica, accompagnava un gruppo di turisti stranieri in giro per la città vecchia: "Un'offesa ai Baresi e alla città di Bari", commenta indignato il cittadino.

Sull'episodio è intervenuta anche l'associazione Sos Città: "Sembra assurdo che simili gesti possano essere compiuti indisturbati eppure è il fatto è stato compiuto", commentano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città. "Un fallo raffigurato su un monumento di grandissima importanza storica come appunto la colonna infame, oltre a rappresentare una grande offesa nei confronti dei baresi e della città, ci deve far riflettere sulla necessità di protezione e/o sicurezza dei monumenti. E' l'ennesimo atto vandalico che subisce la città ed è impensabile che, ancora una volta, i colpevoli possano farla franca", aggiungono i due rappresentanti dell'associazione.

Nella mattinata odierna, Amiu ha già provveduto a rimuovere la scritta. La Polizia locale, intanto, ha già avviato indagini per risalire ai responsabili, anche sulla base di eventuali immagini riprese da impianti di videosorveglianza della zona.