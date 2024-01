Vandali in azione a Triggiano, danneggiate le installazioni natalizie: "Il gruppo di ragazzi ripreso dalle telecamere"

"Un gruppo di ragazze e ragazzi ha pensato di 'divertirsi' vandalizzando le installazioni natalizie presenti nella nostra villa comunale. Nessun furto o sottrazione, solo la distruzione di alcune figure di un piccolo villaggio natalizio fatto di personaggi a tema immersi in luminarie sfavillanti, dove centinaia di bambini, ragazzi e adulti hanno voluto immortalarsi per immergersi serenamente nell’atmosfera delle festività". È questa la denuncia del sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, affidata ad un post sulla sua pagina facebook.

I colpevoli potrebbero essere presto rintracciati dalle Forze dell'Ordine. "L’Amministrazione, ogni anno, compie uno sforzo, non solo economico, per offrire alla nostra comunità un’ambientazione natalizia che possa creare un clima 'magico' per piccoli e adulti - scrive il primo cittadino - Per questo motivo, la vandalizzazione delle installazioni natalizie colpisce un’intera comunità. Le telecamere di videosorveglianza presenti in loco hanno ripreso in maniera fluida l'azione del gruppetto di ragazzi e stiamo consegnando le immagini ai Carabinieri per l’individuazione degli autori e l’avvio delle procedure consequenziali. Un atto dovuto e doveroso nei confronti dell’intera collettività triggianese".

"Se da un lato rimane lo sconforto per un gesto tanto eclatante quanto infruttuoso - conclude Donatelli - d’altro canto v’è la convinzione che la nostra è e rimane una comunità virtuosa che saprà farsi carico dell’impegno di aiutare questi ragazzi a crescere, imparando a rispettare i valori della civile convivenza".