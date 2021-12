Vandali in azione a Gravina, si ferma la giostrina natalizia. Il sindaco: "State rovinando la magia delle feste"

"Questo è un vero proprio attentato al Natale. Stanno rovinando la magia ai più piccoli". Commenta così il sindaco di Gravina, Alesio Valente, l'atto vandalico che ha costretto a un temporaneo stop per la giostrina con i cavalli montata in piazza durante le festività natalizie. Ignoti hanno preso di mira il box da cui si aziona la giostrina, rubando - come denunciato da Valente in un video postato sui social - anche alcune attrezzature elettriche, necessarie per il corretto funzionamento.

E' stata intanto formalizzata denuncia alla polizia di Stato e sono in corso le indagini per scoprire il responsabile del gesto. "E c'è anche chi - ha spiegato il primo cittadino - ha utilizzato questo blocco della giostrina per fare polemica politica contro l'amministrazione comunale. E' il colmo".