Lanci di uova e sassi contro i finestrini, bus Amtab nel mirino dei vandali di Halloween

Bus Amtab nel mirino dei vandali di Halloween, con lanci di uova e sassi. Non sono mancati purtroppo neppure quest'anno, alcuni atti vandalici ai danni di mezzi del trasporto pubblico urbano. In particolare, tra il pomeriggio e la serata, degli episodi si sarebbero registrati in corso Mazzini, nella zona di via Crispi e nel quartiere San Girolamo. In un caso, le pietre scagliate hanno mandato in frantumi un finestrino laterale. Non si sarebbero registrati danni a persone.

La sera di Halloween è considerata dagli autisti e dal personale Amtab ormai da qualche anno una delle più a rischio per raid vandalici e danneggiamenti ai danni dei bus. Nelle prossime ore, sarà possibile capire con più chiarezza se quest'anno il fenomeno sia stato in qualche modo più circoscritto rispetto agli anni scorsi, anche alla luce di un'intensificazione dei controlli chiesta nelle scorse settimane dalla stessa Amtab.