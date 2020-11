Uova contro auto, vetrine e passanti, cassonetti danneggiati: vandali in azione nella sera di Halloween

Neppure il Coronavirus ferma i vandali di Halloween. Tra uova scagliate contro vetrine dei negozi, auto e passanti, cassonetti danneggiati e in alcuni casi, anche lanci di pietre contro i bus, diversi sono stati gli episodi segnalati - anche sui social - dai cittadini di diversi quartieri. Sempre uguale lo 'scenario': da San Girolamo al quartiere Libertà, al San Paolo, non sono mancate le bande di ragazzini che hanno trasformato l'appuntamento con il classico 'dolcetto o scherzetto' in episodi di teppismo. In alcune zone, come il Libertà - come riferiscono i residenti - forse il fenomeno è apparso più circoscritto rispetto agli anni precedenti, ma comunque presente. Neppure restrizioni e timori per il Covid, dunque, sono riusciti a bloccare il fenomeno, mentre nelle discussioni social immancabile è il riferimento al mancato controllo da parte di "genitori assenti" che non vigilano sui comportamenti dei figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Baritoday, pagine Fb La Voce di Marconi, San Girolamo, Fesca e Quartiere San Paolo - Bari)