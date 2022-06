"Lampade vandalizzate e traffici illeciti anche di giorno": Melchiorre denuncia la situazione della piastra a San Girolamo

Vandali in azione e saracinesche chiuse. A denunciare la situazione della piastra sul nuovo lungomare di San Girolamo, è il consigliere comunale Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia).

"Da anni denunciamo prima i ritardi nei lavori e poi la situazione di degrado in cui versa la piastra di San Girolamo vandalizzata e costata milioni di euro di soldi pubblici - spiega - Centinaia di lampade vandalizzate e non funzionanti, le saracinesche sono tutte drammaticamente chiuse e la piastra è completamente deserta, senza alcuna attività commerciale."

Il consigliere d'opposizione segnala anche che la notte, e in alcune ore del giorno, soggiornano i senza fissa dimora e sono stati denunciati traffici illeciti, senza che ci siano telecamere attive per filmare la situazione. Non vi e una telecamera in funzione, né parcheggi, mentre la viabilità è piena di ostacoli.

"Ci sorprende la conferenza stampa di queste ore del sindaco in cui il primo cittadino annuncia in pompa magna l’apertura di un chioschetto a più di 150 metri dalla piastra - aggiunge -

Ci sembra il Gioco delle tre carte per occultare il più grande bluff della sua amministrazione.

Solo ora chiede l’aiuto dei cittadini, ma ancor prima della sua costruzione sarebbe bastato ascoltare i consiglieri comunali e municipali che, in più riprese, hanno provato a dare consigli per evitare questo enorme fallimento".