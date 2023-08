Vandali contro i mezzi del servizio sharing, ancora uno scooter danneggiato a Bari: "Oltre 80 episodi in meno di un anno"

Bauletto scassinato e aperto con forza, caschi danneggiati e gettati tra i rifiuti, carena rotta, connettori strappati e dispositivo informatico divelto: ancora uno scooter del servizio a noleggio danneggiato a Bari. A rendere noto l'episodio è la stessa azienda che gestisce il servizio, Pikyrent. L'ultimo caso, scoperto nella mattinata di oggi 22 agosto, "si somma - sottolinea la società - alle oltre 80 denunce di vandalismo registrate in poco meno di un anno dall’inizio dell’attività.

Soltanto pochi giorni fa, un altro atto vandalico è stato sventato dalla polizia: in Via Quarnaro, nel pieno centro della città, gli agenti del V nucleo della Polizia di Stato hanno colto in flagrante alcuni minorenni che cercavano di manomettere un ciclomotore, avviando le procedure per tentato furto e danneggiamento.

"Ancora una volta siamo sgomenti e delusi – afferma Antonella Comes, CEO Pikyrent - Ma ci teniamo a cogliere l’occasione per ringraziare la Polizia di Stato che è prontamente intervenuta sventando quello che sarebbe stato una ulteriore lesione alla nostra flotta. Gli atti di profonda inciviltà che i veicoli subiscono, ogni settimana, penalizzano inevitabilmente la qualità del servizio che da sempre vogliamo garantire agli utenti”. Sottrazione degli specchietti sugli scooter, furto dei caschi, rottura dei finestrini delle minicar, manomissione dei sistemi di accensione, sono solo alcuni degli ingenti danni che minano, ingiustamente, il servizio di mobilità condivisa barese. “Vogliamo, fiduciosamente, invitare i cittadini e gli utenti - che da mesi usufruiscono dei mezzi Pikyrent con rispetto e senso civico - a segnalare, qualora ne siano testimoni, qualsiasi comportamento dannoso nei confronti degli stessi. Lato nostro, continueremo a sensibilizzarne il corretto utilizzo a favore di una città sempre più smart e green” - ha concluso la Comes.