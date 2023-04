Vandali e incivili dei rifiuti in azione a Bari: nei cassonetti finiscono una poltrona e due monopattini

Via Nicolai, angolo via Manzoni: il cassonetto dei rifiuti indifferenziati è completamente 'occupato'. Al suo interno, infatti, qualcuno ha posizionato un'intera poltrona. Un ingombrante, che anziché essere smaltito attraverso il servizio di ritiro con prenotazione offerto da Amiu, qualcuno ha pensato di abbandonare direttamente nel contenitore, come se fosse un sacchetto qualunque. A fare la scoperta, questa mattina, gli operatori Amiu che, increduli, hanno rilevato la presenza della poltrona letteralmente 'incastrata' nel cassonetto, tanto da averne bloccato il meccanismo di apertura.

Ma non è tutto, perché nella stessa mattinata, un'altra 'cartolina' di vandalismo e inciviltà arriva dal quartiere Madonnella. Qui, a finire in un cassonetto dell'indifferenziata, tra via Dalmazia e via Corfù, sono stati due monopattini del servizio sharing. Non il primo atto vandalico, purtroppo, ai danni di questo mezzi.

"Non ci sono parole per questi livelli di inciviltà", è il commento amaro di Amiu, che solo due giorni fa aveva denunciato un altro caso di abbandono selvaggio di rifiuti in via Buozzi.

Ma in alcune zone della città sono stati gli stessi cittadini a denunciare da tempo il fenomeno, invocando più controlli che però, al momento, non sembrano esserci. E' il caso del quartiere Libertà, dove i residenti segnalano una situazione divenuta ormai quotidiana e insostenibile.