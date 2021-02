Vandali nella palestra della scuola San Francesco: pannelli in plexiglas distrutti e bottiglie di gel igienizzante svuotate sul pavimento

Le protezioni in plexiglas spaccate e ridotte in pezzi, il pavimento imbrattato con il gel igienizzante contenuto nelle bottiglie, rotte e svuotate in giro per la palestra. Nel mirino dei teppisti, il plesso scolastico 'San Francesco', al quartiere Japigia. L'amara scoperta del raid vandalico questa mattina: ignoti, dopo aver scardinato la porta, si sono introdotti nella palestra della scuola, danneggiando alcuni pannelli e sporcando la pavimentazione. "La civiltà, questa sconosciuta", è il commento rammaricato dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 'Japigia1 - Verga', Patrizia Rossini, che in un post su Fb ha riferito l'accaduto: "Non ho parole per commentare. Solo tanta rabbia".