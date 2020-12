Vandali in piazza Disfida di Barletta, danneggiata una panchina. La rabbia dei residenti: "Appena completata, noi impotenti contro questi episodi"

Da pochi mesi inaugurata e già vandalizzata: in piazza Disfida di Barletta, nel quartiere Libertà, qualcuno si è 'divertito' a prendere di mira una panchina, staccandone un pezzo. La segnalazione arriva dal comitato 'Cittadini attivi del Libertà': soprattutto di sera - spiegano i residenti - la piazza è frequentata da bande di ragazzini, e gli atti vandalici non sono infrequenti.

"E' assurdo che le piazze siano non controllate come dovrebbero - commentano dal comitato - capiamo il periodo del Covid con le forze dell'ordine che devono far fronte a tante situazioni ma non deve essere nemmeno distrutta la città perché ci sono ragazzini che non hanno un minimo di senso civico". "Fa rabbia - aggiungono - perché questa è una piazza nuova, appena completata, ma noi cittadini da soli non possiamo far nulla, è inutile anche parlare con chi non ha alcun senso civico".